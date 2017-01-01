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Tekirdağ'da 90 bin şehit anısına 4 metrelik anıt

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:44
Tekirdağ'da 90 bin şehit anısına 4 metrelik anıt

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına 4 metre uzunluğunda Sarıkamış Şehitleri Anıtı dikildi.

Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde anıtın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin kutsal olduğunu söyledi.

Kafkas cephesinin 4 yıl sürdüğünü ve yaklaşık 600 bin şehit verildiğini aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"15 gün süren Sarıkamış cephesinde 90 bin şehit verilmiştir. Bu rakamı hiç kimsenin tartışmaya hakkı yok. Bu Rus kaynaklarında da böyle Türk kaynaklarında da böyle. Orada korkunç bir soykırım yaşanmış. Osmanlı 5 Ocak tarihinde çekildikten sonra oraya gelen Ruslar 2 yaşından, 85 yaşına kadar olan bütün 45 binlik erkek nüfusunu Sibirya'ya sürmüşler. Bunların yüzde 80'i geri dönememiş. Bunların hiçbiri bu rakamların içinde yer almıyor. Dolayısıyla bu rakamları tartışmayalım 90 bin folklorik bir değer. Lütfen 15 günlük savaş için 90 bin şehidi kabul edelim ve bunun tartışmasına da kesinlikle izin vermeyelim."

Sönmez, savaş sırasında çoğu askerin ayağında çarık ve sırtında palto dahi olmadan göğüs göğüse düşmanla savaştığını ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Sarıkamış'ta destan yazıldığını ve Tekirdağ'da da Sarıkamış'ın ölümsüzleştirecek artık kalıcı bir eserinin bulunduğunu belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise Sarıkamış ve Tekirdağ'ın birbirine mesafe olarak uzak gözükse de bu ülkenin evlatlarının her bir toprak parçasını korumak, yeni bir ülke yaratmak, bu ülkede bağımsız yaşamak için mücadele ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dört metre uzunluğunda ve Sarıkamış'ta şehit olan Tekirdağlı 105 şehidin adının yer aldığı anıtın açılışı gerçekleşti.

Törene, yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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