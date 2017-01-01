9. Kocaeli Kitap Fuarı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Öykülerle Yaşamak" söyleşisi düzenlendi.

Uluslararası Fuar Merkezi Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşen söyleşide, oyuncu Zafer Algöz ve senarist Can Yılmaz, hayranlarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, söyleşide, yayınevlerinin yazarlardan daha fazla para kazandığını söyledi.

Televizyonun başından kalkmanın vaktinin artık geldiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitap yazma jübilesi yapıyoruz. Bu yıl için kitap işine ara verip yeni bir filme odaklanacağız. Kocaeli Kitap Fuarı'nda çok kaliteli bir kalabalık var. Bazı fuarlarda insanlar kitap almıyorlar ama Kocaeli'de insanların kitap aldığını gördüm. Komedyen olmak için kitap okunmalı. Her şeyden biraz bilgi sahibi olmalı. Kasap yazıyorsan kasabın hayatını bilmeli, doktor yazıyorsan doktor nasıl çalışır bilmen gerekiyor. Bir odanın içinde oturup yazar olunmuyor. Gözlem yapmak bir şeyler yazabilmek için bir şeylerle dolman gerekiyor."

Zafer Algöz de anılarını kitaplaştırdığını vurgulayarak, "Kitabın isim babası da Öztürk Serengil'dir. Öztürk Serengil başından geçen bir olay üzerine bu lafı söylemişti. Ben de bu sözü alıp kitap ismi yaptım. Kitabın bu kadar ilgi göreceğini de tahmin etmiyorum. Şimdi ikinci kitap için çalışıyorum. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının yerleşmesi için eğitim sisteminin test çözme baskısından kurtulması gerekiyor. Eğitim sistemimizin test çözme ve ezberci yaklaşımı terk etmesiyle kitap okuma oranı artacaktır." ifadesini kullandı.

Söyleşinin ardından Algöz ve Yılmaz kitaplarını imzaladı.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, yarın sona erecek.