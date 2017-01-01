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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci gününde, sporcular zorlu parkurda mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği iş birliğiyle Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda bin 625 sporcu yarıştı.

Gün boyu devam eden yarışlarda köy içerisi ve ormanlık alandan oluşan 9 kilometrelik parkur, 38 kategoride yarışan bin 625 sporcu tarafından koşuldu. Özellikle ormanlık alan içerisinde zorlanan sporcuların yönlerini bulmakta zorlandığı gözlendi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir bölgede sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Güneşli havada keyifli bir yarış gerçekleştirildiğini aktaran Akyüz, şöyle konuştu:

"Şampiyonanın ikinci gününde, havanın da güzel olması ile birlikte sporcularımız keyifli bir yarış gerçekleştiriyor, şampiyonayı takip etmeye gelen izleyiciler de gayet keyif alıyor. Ortam güzel. Şampiyonanın ikinci günüde de uzun mesafe yarışları yapılıyor. Büyük erkekler kategorisinde yaklaşık 9 kilometre yarış yapılıyor. Zorlu ve güzel bir parkur, yeşilin bol olduğu bir ormanda, yeşil bir haritada şampiyonayı gerçekleştiriyoruz."

Türkiye seçmeleri için bir ayak da gerçekleştirileceğini ifade eden Akyüz, şampiyonanın üçüncü gününde, dereceye girenlere Türkiye Şampiyonası ödülleri verileceğini aktardı.

Akyüz, önümüzdeki hafta içerisinde milli takıma seçilen yaklaşık 60 kişi içerisinden kamp çalışması yaparak, Türkiye'yi yurt dışında, dünya şampiyonalarında temsil edecek sporcular ve kulüpleri belli olacağını vurguladı.

Haziran ayında Estonya'da Oryantiring Dünya Şampiyonası yapılacağını anımsatan Akyüz, şunları kaydetti:

"Haziranın son haftasında Büyükler Dünya Şampiyonası yapılacak. Ardından Finlandiya'da Gençler Dünya Şampiyonası var. Önümüzdeki haftalarda yapacağımız kamp, şampiyonaların hepsi için bir seçme kampı olacak. Milli takım seçimleri ve gelecek vadeden sporcularla ilgili olarak eğitim ve gelişim amaçlı kamplarımız olacak."

Şampiyonada, köy içinde yarışan ve yönünü kaybeden bazı sporculara vatandaşlar yardım etti.

Şampiyona, yarın ödül töreniyle sona erecek.



