Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 52 Suriyeli yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Ordu Sokak'taki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, sınırdan kaçak giriş yaptığı belirlenen 52 Suriyeli yakalandı. Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla Suriyeli B.B. (50) ile Türk vatandaşı H.Ş. (32) gözaltına alındı.
Göçmenlerin kişi başı 475 dolar alınarak İstanbul’a götürülmek vaadiyle kandırıldığı iddia edildi.
Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.