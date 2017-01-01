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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:14

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de içime hazır 610 fişek sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İki kişinin Kırşehir'den kiraladıkları araçla İstanbul'a gittiklerini ve fişek adı verilen içime hazır şekilde özel olarak paketlenmiş uyuşturucu getirdiklerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kente geliş saatlerini belirleyen ekipler, Kırşehir-Kırıkkale karayolu Hamit kavşağında kiralık otomobili durdurdu.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, bagaj kısmı ile arka koltuğun arasındaki bir bölmede içime hazır 610 fişek sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Haydar Ş. ve Sezai A, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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