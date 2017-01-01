Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Vagni Ilaria (İtalya)
Rusya: Lazarenko, Kotikova, Vorobyeva, Kotova, Ryseva, Russu (Stankevichute, Oganezova, Smirnova, Pligunova, Podskalnaia, Stalnaya)
Hırvatistan: Selimovic, Popic, Stimac, Pavicic, Butigan, Tomic (Matic, Gasi, Lada, Boban)
Setler: 25-18, 25-11, 25-18
Süre: 68 Dakika (23, 20, 25)
MANİSA (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. Tur F Grubu'nda Rusya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.