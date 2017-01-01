Antalya'da kaçak sigara operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, bir kamyonette kaçakçılık için suntadan yapılan özel bölümde 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, doğudan batıdaki illere kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından Muratpaşa ilçesinde durdurulan kamyonetin arkasında yapılan aramada, suntadan yapılan özel bölümde 13 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.