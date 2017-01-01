Oğlunu görmek için bıçakla kreşi bastı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir süre önce cezaevinden çıkan kişi, 1,5 yaşındaki oğlunu görmek için bıçakla gittiği, görevlileri ve velileri tehdit ettiği kreşte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Emrah Ö. (31), boşandığı eşinin kendisine göstermediğini öne sürdüğü 1,5 yaşındaki oğlu M.A.Ö'nün Yeşilırmak Caddesi'ndeki kreşine giderek, çocuğunu görmek istedi.

Kreşte çalışan aşçının, veli olduğu düşüncesiyle demir kapıyı açması üzerine kreşin önüne gelen Emrah Ö, yanında getirdiği bıçakla bakımevine çocuğunu bırakan kadını ve görevlileri tehdit etti. Zanlı daha sonra kreş sahibi Fırat Aydın'ın odasına girdi. Burada ödeme yapmak için bekleyen iki veli, zanlıyı engellemek için kapıyı kapatmaya çalıştı. Zanlı, bıçak çekerek iki veliyi tehdit etti. Velilerin odadan çıkmasının ardından Emrah Ö, odadaki masayı devirip, dizüstü bilgisayarı kırdı.

İki veliyi, kreşin çıkışına kadar bıçakla kovalayan zanlı, tekrar kreşe girerek, 4 aylık hamile öğretmen ve aşçıya bıçak çekti ve tekme atmaya çalıştı. Daha sonra, kreşin bahçesindeki demir kapının üzerinden tırmanarak dışarıya çıkan Emrah Ö, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kreşte yaşananlar güvenlik kamerasının kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Kreşin sahibi Fırat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce eşinden boşanan kişinin kapılara tekme atarak içeriye girdiğini, bıçağını çekip, içeridekileri tehdit ettiğini söyledi. Zanlının iki veliyi de bıçakla tehdit ettiğini belirten Aydın, "İki velimiz odamda ödeme yapıyordu, güvenlik kamerasından zanlıyı gördüm. Hemen polisi aradım, sonra da koridordaki çocukları korumak için odalara götürüp, kapıları kapattım. Çok şükür bir şey olmadı." dedi.

Aydın, eşinden ayrı yaşayan zanlının, oğlunu görmeye geldiğini ancak çocuğun perşembe günü kreşten ayrıldığını, olay esnasında kreşte olmadığını kaydetti.