Pamukkale'de tatil yoğunluğu

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DENİZLİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesi sonucu, Pamukkale'deki turistik tesislerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Pamukkale Turizm Derneği Başkanı Adem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya kültür mirası listesindeki Pamukkale'nin travertenlerinin yanı sıra termal kaynaklarıyla yerli turistin tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldığını söyledi.

Her tatil döneminde bölgedeki otellerin doluluk oranlarının arttığına işaret eden Kaya, tesislerin 19 Mayıs ile hafta sonunun birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatili, kampanyalar düzenleyerek değerlendirmeye çalıştığını kaydetti.

Genelde kış aylarında popüler olan termal otellerin bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle baharın son dönemlerinde de tercih edildiğini dile getiren Kaya, "Bölgemiz termal bölge olduğundan kısa tatil dönemlerinde misafirlerimiz bunu değerlendirmeye gayret ediyor. Üç günlük tatil nedeniyle şu anda bölgedeki oteller yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Doluluktan cevap veremediğimiz, yer veremediğimiz misafirlerimiz de var." dedi.

Isparta'dan düzenlenen tura katılarak Pamukkale'ye gelen emekli öğretmen Eşref Karakuş, mükemmel bir doğaya sahip olması nedeniyle burayı tercih ettiklerini, hem termal tedaviden yararlandıklarını hem de dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi.