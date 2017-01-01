Ağrı'da trafik kazası: 7 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan, Ağrı istikametine giden Kenan Çolak yönetimindeki 25 FK 114 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesinin Güneykaya köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Çolak ile araçta bulunan Elif (7), Muzafer (57), Arzu (25), Selahattin (43), Musa Çolak (8) ve Aysun Ergüder (30) yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Yaralıların, yakınlarının düğünü için Ağrı'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi.