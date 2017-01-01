SAKARYA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 3. maçında Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Nesine.com Eskişehir Basket'i 71-57 yendi.
Sakarya ekibi, Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-16, devreyi 34-32 ve üçüncü çeyreği de 55-43 önde tamamladı.
Büyük mücadeleye sahne olan son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 71-57 galip ayrıldı.
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da Hakan Yapar 16, Nesine.com Eskişehir Basket'te ise Joshua Dwight Duncan 23 sayı ile takımlarına katkı sağladı.
Sakarya temsilcisi final grubunda çıktığı üçüncü maçını da kazanırken, Nesine.com Eskişehir Basket grupta ilk mağlubiyetini aldı.