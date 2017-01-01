Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tolga Özkalfa, Erdi̇nç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Samba Sow (Dk. 72 Kana Bıyık), Erkan Kaş, Lawal, Rotman, Deniz Türüç (Dk. 77 Güray Vural), Varela (Dk. 56 Mendes), Umut Bulut
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Digao, Ramos, Didi, Mustafa Samican Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (Dk. 74 Ahmet Bahçıvan), Cem Özdemir (Dk. 90+1 Yusuf Fırat Kaplan), Ahmet Dereli (Dk. 86 Emre Uğur Uruç), Vinicius
Goller: Dk. 34 Samba Sow (Kayserispor), Dk. 81 Foguinho (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Hakan Aslantaş, Dk. 68 Rotman (Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
61. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Vinicius'un şutunda, kaleci Ahamada topa ayaklarıyla müdahale etti. Dönen topu iyi takip eden Ahmet Dereli'nin penaltı noktası civarından şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
65. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Lawal'ın sert vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
81. dakikada Adanaspor skora dengeyi getirdi. Ceza alanı dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Foguinho'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ahamada'nın solundan filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.