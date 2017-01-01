GÜNCELLEME - Bursa'da otel inşaatında yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir otel inşaatında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Odunluk Mahallesi'ndeki bir otel inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otelin çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Maddi hasarın meydana geldiği otel inşaatında soğutma çalışmaları sürüyor.