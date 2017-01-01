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Bodrum'da Türk-Yunan dostluk maçı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:20
Bodrum'da Türk-Yunan dostluk maçı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, "19 Mayıs Uluslararası Göztepe Bodrum Futbol Şenliği" kapsamında Türk-Yunan dostluk maçları düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Yalıkavakspor Tesislerinde düzenlenen futbol şenliğine katılmak üzere Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan 100'ün üzerinde sporcu ve antrenörleri ilçeye geldi.

Yunan takımlarını, tesislere gelişinde Türk sporcular ellerindeki Türk ve Yunan bayraklarıyla karşıladı. Karşılama sırasında renkli görüntüler yaşandı.

Bodrum Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Bunun sosyal sorumluluk projelerinden birisi olduğunu ifade eden Çatak, "Yunanistan'daki dostlarımızla görüştük, Yunanistan'dan Olimnos, Anagenesis ve Antagoras takımlarını buraya davet ettik. Onlarda davetlerimizi kırmadılar." diye konuştu.

Çatak, 12 takımda çok sayıda futbolcu ve aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

25'er dakikadan iki devre halinde oynanan dört maçın sonunda takımlara katılım sertifikası, kupa ve madalyalar verilirken, Türk ve Yunan takımları birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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