Hakkari'de kuyumculara davul zurnalı karşılama

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HAKKARİ (AA) - Türkiye'nin bütün illerinden kuyumcuları temsil eden oda ve dernek başkanlarından oluşan 100 kişilik heyet, Hakkari'de davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Şehir buluşmaları kapsamında Hakkari'de bir araya gelen kuyumcu oda ve dernek başkanları için Hakkari Valiliği önünde davul zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ve Hakkarili kuyumcu ve iş adamlarının katıldığı karşılama töreninde halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Heyet üyelerinden bazıları gösteriye alkışla destek verirken, bazıları da cep telefonlarıyla görüntüleyerek anı ölümsüzleştirdi.

Hakkari Valisi Toprak, burada yaptığı konuşmada, ziyarete öncülük eden İstanbul Borsagold Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Baş ve HATSO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kuyumcuları temsil eden heyeti kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını bildiren Toprak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin de gördüğü gibi Hakkari günden güne kabuğunu kırıyor. Ardı ardına spor, turizm ve ekonomide açılımlar gerçekleştiriyor. Bizim de idareci olarak burada tek hedefimiz var. Hakkari daha mutlu ve huzurlu, ekonomik alanda da iyiye gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Hakkari'nin gelişmesi için elimizde geleni yapıyoruz."

Hakkarili iş adamı ve İstanbul Borsagold Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Baş ise kuyumcular toplantısını gerçekleştirmek amacıyla Hakkari'ye geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin tüm illerinden oda ve dernek başkanlarının Hakkari'ye geldiğini aktaran Baş, "İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Hakkari sevdalısı olduğu için çok desteğini gördük. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Karşılama töreninin ardından esnaf ziyareti yapan heyet üyeleri, daha sonra toplantı için HATSO'ya geçti.