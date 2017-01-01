Salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya'da salıncağa sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Hürriyet Parkı'nda salıncağa binen soyadı öğrenilemeyen 10 yaşındaki Basan, salıncağa sıkıştı.
Çevredekiler durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri salıncağa sıkışan çocuğu yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kurtardı.
- Bataklığa saplanan inek de kurtarıldı
İtfaiye ekipleri ayrıca, Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait inek, sazlık alandaki bataklıkta mahsur kaldı.
Bataklığa saplanan hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.