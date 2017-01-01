KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 6. Türk Gücü Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç, başpehlivan oldu.
Kavaklı korusunda gerçekleştirilen organizasyonda 200 güreşçi mücadele etti.
Başpehlivanlık için final müsabakasında İsmail Koç ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Koç, başpehlivanlığı kazandı.
İsmail Koç, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Bu yılki güreşlere çok iyi hazırlandığını belirten İsmail Koç, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivan olmayı hedeflediğini vurguladı.
Organizasyon, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.