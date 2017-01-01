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Mezuniyet töreninde evlilik teklifi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:14

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesindeki mezuniyet töreninde diploma alan bir öğrenci, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Üniversitenin Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen törende öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Törende sunuculuk yapan ve tarih bölümünden mezun olan Muhammet Burak Akbal, Kocaeli'den törene katılmak için gelen kız arkadaşı İlknur Gülaştı'ya davetlilerin önünde evlilik teklifi etti.

Bir süre şaşkınlık yaşayan Gülaştı, daha sonra sahneye çıkarak teklife "Ömür boyu evet" cevabını verdi. Törene katılanlar da genç çiftin evlilik kararını alkışlarla kutladı.

Akbal ve Gülaştı, daha sonra mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

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