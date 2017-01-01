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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve Yörük göçü ile başladı.

Festival kapsamında Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Selim Yurdakul, Alanya Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kortejde, mehteran takımı, kardeş şehirlerden gelen heyetler, okulların folklor ve gösteri grupları da yer aldı. Temsili Yörük göçünde bazı vatandaşlar da deve üzerinde yöresel kıyafetlerle korteje katıldı. Kortej yürüyüşü Rıhtım Caddesi'nde son buldu.

Festivalin ilk gününde sanatçılardan Candan Erçetin, ikinci gününde Zara ve son gününde ise Mustafa Ceceli sahne alacak.

Kültür, sanat, yemek ve sergi stantlarının açıldığı festival, 22 Mayıs'a kadar sürecek.