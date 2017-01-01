ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:02

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve Yörük göçü ile başladı.

Festival kapsamında Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Selim Yurdakul, Alanya Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kortejde, mehteran takımı, kardeş şehirlerden gelen heyetler, okulların folklor ve gösteri grupları da yer aldı. Temsili Yörük göçünde bazı vatandaşlar da deve üzerinde yöresel kıyafetlerle korteje katıldı. Kortej yürüyüşü Rıhtım Caddesi'nde son buldu.

Festivalin ilk gününde sanatçılardan Candan Erçetin, ikinci gününde Zara ve son gününde ise Mustafa Ceceli sahne alacak.

Kültür, sanat, yemek ve sergi stantlarının açıldığı festival, 22 Mayıs'a kadar sürecek.

İLGİLİ HABERLER
Antalya'da şüpheli ölüm
YEREL

ANTALYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Kemer'de trafik kazası: 13 yaralı
YEREL

KEMER'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI
Oğlunu görmek için bıçakla kreşi bastı
YEREL

OĞLUNU GÖRMEK İÇİN BIÇAKLA KREŞİ BASTI
Antalya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Maden kazasındaki ölümün ardından dram çıktı
YEREL

MADEN KAZASINDAKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN DRAM ÇIKTI
45 tonluk tank Akdeniz'in derinliklerinde
YEREL

45 TONLUK TANK AKDENİZ'İN DERİNLİKLERİNDE
Yunan adasına kaçmak isterken yakalandılar
YEREL

YUNAN ADASINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
TKDK'nin 10. yıl kutlamaları
YEREL

TKDK'NİN 10. YIL KUTLAMALARI
Denizde ceset olduğu iddiasına arama çalışması
YEREL

DENİZDE CESET OLDUĞU İDDİASINA ARAMA ÇALIŞMASI
Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı
YEREL

FENER ALAYINDA 400 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
&quot;Enflasyonun sorumlusu domates değil&quot;
YEREL

"ENFLASYONUN SORUMLUSU DOMATES DEĞİL"
Uluslararası Yoga Festivali
YEREL

ULUSLARARASI YOGA FESTİVALİ
Güreş: 20. Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası
YEREL

GÜREŞ: 20. ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR TURNUVASI

4. Kültür, Turizm ve Çilek Festivali başladı
YEREL

4. KÜLTÜR, TURİZM VE ÇİLEK FESTİVALİ BAŞLADI
Alanya'da sağlık turizmi konuşuldu
YEREL

ALANYA'DA SAĞLIK TURİZMİ KONUŞULDU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA

Alanya'da &quot;sağlık turizminin geliştirilmesi&quot; toplantısı
YEREL

ALANYA'DA "SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ" TOPLANTISI
Lise son sınıf öğrencileri Çanakkale'de
YEREL

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE'DE
ENFEST coşkusu Manavgat'ta yaşandı
YEREL

ENFEST COŞKUSU MANAVGAT'TA YAŞANDI
Başkan Türel, Cumhuriyet Meydanı ve Şarampol Projelerini inceledi
YEREL

BAŞKAN TÜREL, CUMHURİYET MEYDANI VE ŞARAMPOL PROJELERİNİ İNCELEDİ
Antalya'daki trafik kazası
YEREL

ANTALYA'DAKİ TRAFİK KAZASI
Hava Muhalefeti Fener alayı ve Koray Avcı konserini iptal ettirdi
YEREL

HAVA MUHALEFETİ FENER ALAYI VE KORAY AVCI KONSERİNİ İPTAL ETTİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...