"Müzik Teknolojileri Müzesi" açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da lise öğrencileri ve velileri tarafından hazırlanan ve içerisinde müzik aletlerinin yer aldığı "Müzik Teknolojileri Müzesi" törenle açıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak'taki müzenin açılışında yaptığı konuşmada, müzelerin önemine değinerek, "Müzik Teknolojileri Müzesi"nin sanatseverlerin uğrak yeri olacağını söyledi.

Eski ve yeni müzik aletlerinin büyük emek sonucu müzede toplandığını dile getiren Eşkinat, "Bizim en zengin olduğumuz noktalardan birisi de çalgı yapım atölyesi. Çalgı yapım atölyemiz Türkiye'de de tanınır hale geldi. Her gelen atölyemize ilgi göstermeye başladı. Biz de istedik ki bu yaptığımız eserleri bir yerde sergileyelim. Bu eserlerin sergilendiği kültürel bir merkezimiz olsun. Bu tarihi evi restore ederek müze haline gelmesini istedik. Burada ayrıca Tekirdağ Fotoğraf Müzesi olacak ve buradaki beton evler yıkılacak. Burada bulunan 3 bina sokakları trafiği kapatılarak sanat sokakları haline getirilecek. 5 tane müzemiz olacak. Bu mevki Tekirdağ'ın müzeler bölgesi olacak." diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Tunç Buyruklar ise 7 yıldır öğrencilerle yaptıkları enstrümanların sergilenecek olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, içerisinde öğrenciler ve velileri tarafından yapılan ney, klasik kemençe, keman, viyola, gitar, darbuka, saz, kanun, ud, tef gibi müzik aletlerinin yer aldığı müze açıldı.

Müzeyi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar ziyaret etti.









