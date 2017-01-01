Antalya'da şüpheli ölüm

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişi, okul bahçesindeki lojmanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki Kemer Merkez İlkokulunun bahçesindeki lojmanda yaşayan Bayram Bulut'tan (33) haber alamayan arkadaşı Kadir Evmez, durumu polise bildirdi.
Bulut'un kaldığı lojmana gelen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatıyla lojmanın camını kırarak içeri girdi.
Polis ekiplerinin bulduğu Bulut'un cesedi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Bayram Bulut'un bekar olduğu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenildi.