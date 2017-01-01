Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Marie-Catherina Boulanger (Belçika)
Hollanda: Wolt, Van Aalen, De Zwart, Daalderop, Timmerman, Kraaijvanger (Boom, Wessels, Scholten, Mulder, Vellener, Baijens)
Türkiye: Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç, Zehra Güneş (Sinem Bayazıt, Ezgi Akyaldız, Selmin Karahan, Buket Gülübay, Çağla Erdem)
Setler: 13-25, 28-26, 11-25, 21-25
Süre: 98 dakika (19, 31, 21, 27)
MANİSA (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nda Türkiye, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.
F Grubu müsabakaları yarın saat 15.30'daki Hırvatistan-Hollanda, saat 18.00'deki Rusya-Türkiye maçlarıyla tamamlanacak.