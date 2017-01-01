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İstanbul'un fethinin 564. yılı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:32

EDİRNE (AA) - Edirne'de, İstanbul'un fethinin 564. yılı kutlamaları kapsamında, "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar - Fetih Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi'nce organize edilen etkinlikte, vatandaşlar tarihi top dökümhanelerinin bulunduğu Tophane bayırında toplandı.

Önde temsili olarak atı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han, arkada da Edirne Valiliği Mehteran Takımı ve vatandaşlardan oluşan kortej, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Kortej, mehteran takımının marşları eşliğinde Selimiye Camisi meydanında Fatih Sultan Mehmed heykeli ve Şahi toplarının yer aldığı alana ulaştı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından alanda Kur'an-ı Kerim okundu ve mehter takımı konser verdi.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin Edirne'den başlamasının bir övünç kaynağı olduğunu belirterek, "Mekke, Kudüs ve İstanbul'un fethi bütün insanlık tarihinin en önemli olaylarıdır ve birbirinden ayrılamaz. Fetih, zulme karşı adaleti, sömürüye karşı hakça paylaşımı, baskı ve tahakküme karşı eşitliği savunmaktır. Şartlar ne olursa olsun doğrunun, iyinin, güzelin hakim olduğu bir dünya için çalışmaktır. İdeallerin yerini ihtirasların aldığı, değerlerin yozlaştığı bir dönemde fethin önemini ve manasını daha iyi anlamaktayız." diye konuştu.

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