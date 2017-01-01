Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Mersin
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak (Dk. 90+2 Emrah Özyaylaz), Mahmut Metin (Dk. 73 Sinan Kaloğlu), Pedriel, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Tita (Dk. 20 Bekir Can Sönmez)
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas (Dk. 79 Tufan Kelleci), Mehmet Taş, Mustafa Durak (Dk. 89 Grbic), Pote, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Tiago, Alican Karadağ, George (Dk. 46 Sercan Kaya)
Goller: Dk. 40 Pedriel, Dk. 75 Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu), Dk. 49 Pote, Dk. 69 Alican Karadağ (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Mustafa Durak, Dk. 66 Göksu Alhas, Dk. 84 Berat Tosun (Yedek kulübesinde), Dk. 85 Fevzi Elmas (Adana Demirspor), Dk. 40 Tolga Şahin, Dk. 44 Hakan Olkan (Mersin İdmanyurdu)
MERSİN (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Mersin İdmanyurdu ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla üçlü averajda Şanlıurfaspor ve Samsunspor'un önünde yer alan Adana Demirspor, ligi 36 puanla 14. sırada tamamladı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Mersin İdmanyurdu ise sezonu 26 puanla 18. ve son sırada bitirdi.