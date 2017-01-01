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"7. Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği"

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:47

MUĞLA (AA) - Muğla'da, "7. Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği" başladı.

Yerkesik İlköğretim Okulu bahçesinde 2 gün sürecek şenlikte unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları canlandırılırken, zihin ve beden gelişimini artıran el ürünü oyuncaklar sergilendi.

Çocuklar, çember çevirme, seksek, dokuz taş, bilye, aç kapıyı bezirgan başı, ip atlama, beş taş, çelik çomak, dama, aşık gibi otantik oyunları oynadı. Şenliğin ilk gününde yetişkinler de çocukların çember çevirme oyununa katılarak, renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları ile çocukların toplu ip atlamaları da şenliğe farklı bir renk kattı.

Protokol üyeleri de çocuklarla çember çevirme, topaç çevirme ve ip atlama oyunlarına katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi ve Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümral Deveci, şenliğin çocukların kendilerini göstermelerine imkan tanıma amacına yönelik düzenlendiğini söyledi.

Şenlikte otantik oyuncakların da sergilendiğine işaret eden Deveci, otantik oyunların çocukların dünyasına ayrı bir renk kattığını, zihinsel gelişime katkı sağlayarak, paylaşım duygularını da güçlendirdiğini dile getirdi.

Çocukların tekno-kültür alanında bir teslimiyet ve boyun eğme ile zaman geçirdiklerini belirten Ümral Deveci, "Çocuklar dışarıda müdahale olmadan doğal olarak bu oyunlar sayesinde toplumsal rollerini edinirler. Ortaya çıkan problemleri ve krizleri yönetme becerisi kazanırlar. Bedenlerinin ve zihinlerinin sınırlarını keşfederler." dedi.

Şenlik yarın sona erecek.

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