Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Abdullah Bora Özkara
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Burak Altıparmak, Ömer Alp Kulga, Berkan Afşarlı (Dk. 83 İsmail Güven), Cihan Özkaymak, Sankoh, Şevki Çınar, Kappel (Dk. 45+1 Ziya Alkurt), Anıl Taşdemir (Dk. 90 Batıcan Aday), Barış Örücü, Yasin Ozan
Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Leo, Emre Can Coşkun, Canberk Dilaver, Gosso, Segbefia, Tayfur Bingöl (Dk. 90 Kobakhidze), Halil Akbunar, Jahovic, Mehmet Umut Nayir (Dk. 73 Lokman Gör)
Goller: Dk. 64 Anıl Taşdemir (Denizlispor), Dk. 54 Jahovic (Göztepe)
DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, bu sonuçla play-off'a kaldı.