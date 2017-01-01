Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Şanlıurfa GAP Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hüseyin Kala, Oktay Delibalta, Mertcan Çam, Fevzi Özkan (Dk. 81 Banahene), Halil Köçer, Caner Cavlun, Şaban Özel, Cemil Adıcan, İzzet Yıldırım, Batuhan Karadeniz (Dk. 31 Abdulaziz Solmaz)
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Onur Alsu (Dk. 72 Traore), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk (Dk.80 Yunus Gül), Mesut Saray, Cajic, Youssef Yeşilmen, Timur Bayram Özgöz, Kehinde
Goller: Dk. 44 Abdulaziz Solmaz, Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Kendi kalesine) (Şanlıurfaspor), Dk. 38 Timur Özgöz (Elazığspor)
ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Şanlıurfaspor evinde Elazığspor'u 2-1 yendi. Şanlıurfa ekibi, üçlü averajla lige veda etti.