Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 77 Emre Güral), Sandro, Motta (Dk. 63 Serdar Özkan), Danilo (Dk. 70 Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Eto'o
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Ertuğrul Özsoy (Dk. 42 Faty), Onur Atasayar, Jorquera (Dk. 87 Emre Taşdemir), Şamil Cinaz, Sinan Bakış, Batalla, Stancu (Dk. 46 Furkan Soyalp), Kubilay Kanatsızkuş
Goller: Dk. 33 ve 80 Eto'o (Antalyaspor), Dk. 47 Sinan Bakış (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Charles, Dk. 74 Sandro (Antalyaspor) Dk. 48 Furkan Soyalp, Dk. 57 Sivok (Bursaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
47. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Erdem Özgenç'in yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Bakış, kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
58. dakikada Batalla'nın ceza sahası dışına çıkardığı topun gelişine Jorquera'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.
73. dakikada Batalla'nın ara pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, kaleci Ferhat Kaplan'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleye giden meşin yuvarlağı Sakıb Aytaç çizgi üstünden çıkarmayı başardı.
80. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan topu alan Eto'o hızla ilerledi. Sağ çapraza ara pası vermek isterken defansın müdahalesiyle ceza sahası ön çizgisi üstünde yeniden topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in solundan ağlarla buluştu: 2-1
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.