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Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:53


ANTALYA (AA) - Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Antalya'nın Kemer ilçesinde sıralama turlarıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından Kuzdere Mahallesi'ndeki parkurda düzenlenen yarışa, 80 sporcu katıldı.

Yarışta sporcular, E1, E2, E3, EB, EC, EV, EG, EK, EGP kategorilerinde zamana karşı mücadele etti. Sporcular, traktör lastiklerinin, kütük bariyerlerin ve kum tepelerinin üzerinden atlayıp, kayalıklar ve orman içerisinden geçerek parkuru tamamlamaya çalıştı.

Yarışta bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken, bazıları da düştü.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sıralama turlarından önce gerçekleşen yağışın parkuru biraz zorlaştırdığını, yine de güzel bir yarış olacağına inandığını söyledi.

Özdemir, orman ve patikalardan geçen sporcuların, parkurda hazırlanan engelleri aşarak en iyi dereceyi almaya çalışacaklarını belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, yarın yapılacak.

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