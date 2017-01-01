ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman’da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:07
Adıyaman’da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA)- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Demirel idaresindeki 27 F 3532 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 15'inci kilometresindeki Çatalağaç köyü yakınlarında Ayhan Çelik'in kullandığı 44 NP 990 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Fikret (43), Hatice (40) ve Tuğçe Pınar Demirel (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan ve Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü Çelik ise durumunun kritik olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


İLGİLİ HABERLER
Şehit asker için baba ocağında mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT ASKER İÇİN BABA OCAĞINDA MEVLİT OKUTULDU
Genç Adıyamanlılar Çanakkale Ruhunu yerinde yaşadı
YEREL

GENÇ ADIYAMANLILAR ÇANAKKALE RUHUNU YERİNDE YAŞADI
Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası
YEREL

KUŞAK GÜREŞİ YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kahta'da satranç heyecanı
YEREL

KAHTA'DA SATRANÇ HEYECANI
Öğrenciler okul duvarlarına masal kahramanlarını çizdi
YEREL

ÖĞRENCİLER OKUL DUVARLARINA MASAL KAHRAMANLARINI ÇİZDİ
Genel Sekreter Öz 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

GENEL SEKRETER ÖZ 19 MAYIS'I KUTLADI
İşadamı Akcan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
YEREL

İŞADAMI AKCAN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLADI
Kahta Devlet Hastanesi estetik bir görünüme kavuşuyor
YEREL

KAHTA DEVLET HASTANESİ ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR
Abdest alırken düşen yaşlı adam yaralandı
YEREL

ABDEST ALIRKEN DÜŞEN YAŞLI ADAM YARALANDI
Bisikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL

BİSİKLETİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM YARALANDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Vali Erin: &quot;Uyuşturucu tacirleri ve tefeciler korksun, titresin&quot;
YEREL

VALİ ERİN: "UYUŞTURUCU TACİRLERİ VE TEFECİLER KORKSUN, TİTRESİN"
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli
YEREL

ADIYAMAN'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINA YAĞMUR ENGELİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...