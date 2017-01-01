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"Mardin Opera ve Bale Günleri" başladı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:26

MARDİN (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Mardin Opera ve Bale Günleri" başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada'nın desteğiyle bu yıl Mardin'de üçüncüsü düzenlenen program kapsamında, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 25 ülkede ve 16 dilde sahnelenen Ken Ludwig'in bol ödüllü eseri "Bir Tenor Aranıyor"u sahneledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen, Amerika'da 1930'lu yıllarda, ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun hastalanması üzerine gelişen komik ve sürprizlerle dolu olayları konu alan iki perdelik oyun, ilgiyle izlendi.

Festivalin başkanlığını yürüten Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Mardin'de, 20-25 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından çeşitli gösteriler sunulacağını söyledi.

Türkiye'nin en nadide şehirlerinden birinin Mardin olduğunu, bu tür etkinlikleri buraya getirmekten onur duyduklarını aktaran Çelik, "Bu şehir sanatsal etkinlilerle asıl kimliğini korumaya devam edecektir." dedi.

Mardin'de güzel etkinliklerin yapılması için emek harcayan Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve Mardin halkına teşekkür eden Çelik, kenti sanatla daha fazla buluşturmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda öğrencileri sanatla tanıştırmak ve kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Çocuk Hikaye Kitabı Kampanyası"nda da kitapların toplandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"İzmir Devlet Opera ve Balesinin 25 Mayıs'ta sergileyeceği çocuk oyunu sırasında, buraya getirilen 10 bin kitap çocuklara dağıtılacak ve köylerdeki kütüphanelere gönderilecek. Mardinli iş adamımız Mustafa Turan'ın temin ettiği kırtasiye malzemeleri de çocuklara dağıtılacak. Gittiğimiz yerde sanatla birlikte kültür ve eğitimin ilerlemesini sağlamayı amaçlıyoruz."

Öte yandan Mardinli sanatseverler de böyle bir etkinliğe katıldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Birim Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği "Çakırcalı Efe" isimli oyun 23 Mayıs Salı günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Opera ve bale günlerinin kapanışı ise çocuklara yönelik aynı eserin gün içinde iki temsiliyle gerçekleşecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 25 Mayıs Perşembe günü sahnelenecek müzikli çocuk oyun "Değirmendeki Hazine"yi, Ali Hoca'nın müzikleriyle Can El sahneleyecek.

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