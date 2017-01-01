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"Hanım Olan Hizmetçi" ve "Rita" operaları, MDOB sahnesinde

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:53
"Hanım Olan Hizmetçi" ve "Rita" operaları, MDOB sahnesinde

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "komik opera" türünün en önemli örneklerinden "Hanım Olan Hizmetçi" ve "Rita" operalarının Mersin prömiyerlerini gerçekleştirdi.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki gösterimin ilk bölümünde, dünyaca ünlü sanatçı Giovanni Battista Pergolesi'nin bestelediği "Hanım Olan Hizmetçi" operası sahnelendi.

"Komik opera" tarzının önemlileri arasında gösterilen eserin orkestra yönetmenliğini Nathalie Marin ve Aytuğ Ülgen, sahne yönetmenliğini ise Süleyman Tekin üstlendi.

Süleyman Tekin'in sahneye koyduğu, Hatice Kaptı'nın da dekor ve kostümlerini yaptığı eser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Beceriksiz, rahatına düşkün ve zengin bir erkek ile onun çocuk yaşta evine alıp, büyüttüğü güzel ve kurnaz bir genç kız olan hizmetçisi arasında geçenleri konu eden eserde başlıca rolleri Kıvanç Uğraşbul, Volkan Şen, Sevil Erçak, Itır Gözde Tuyan, Tolga Erden ve Zeynep Özgür Yılmaz dönüşümlü olarak paylaştı.

İkinci bölümde de yine "Komik opera" tarzının önde gelen eserlerinden, İtalyan sanatçı Gaetano Donizetti'nin tek perdelik operası "Rita", sahneye taşındı.

Şiddet uygulayan kocası Gasparo’nun öldüğünü öğrenince yeni bir hayata başlayan ve bir motel işleterek hayatının dizginlerini elinde tutmaya çalışan Rita'nın hikayesini anlatan eserde, Işıl Cavga Bölükbaşı, Funda Hayfavi, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Mehmet Erkoç, Serkan Karagöz ve Levent Yetkin oynadı.


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