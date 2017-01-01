Trabzonspor'un 39. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu batıran denetlenmeyen o şirketlerdir." dedi.

Usta, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen, 39. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bordo-mavili kulübün çok derin sorunları olduğunu belirterek, Trabzonspor'a katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Divan toplantılarının en önemli maddelerinden birinin tüzük tartışmaları olduğuna değinen Usta, "Biz bu tüzüğün parçalarından birisi değiliz, bizzat gövdesiyiz. Trabzonspor'un tüzüğünün çok ilkel bir tüzük olduğunu, Trabzonspor'u taşıyamadığını, kulübe dar geldiğini, önünü tıkadığını ve en önemlisi bugüne gelmemizin en önemli nedeninin o tüzük olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Usta, yaklaşık 3 ay önce Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den katkı sağlamak için tüzükle ilgili taslak istediğini anlatarak, kendilerine gönderilen 28 maddelik öneri paketi üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Sürmen'in konuşması sırasında, üzerinde çalışıp kendilerine gönderdikleri taslağa ilişkin bazı söylemleri olduğunu anımsatan Usta, "Sayın Sürmen maddeleri sayarken, 'bizim taslağımızın 7. maddesinde Mustafa Kemal Atatürk ifadesi vardı, bize geri gelende ise Mustafa Kemal'i kalktı, Atatürk'ü geldi' dedi. Ben de şaşırdım, böyle bir şey olamaz diye baktım bize gelen taslakta Mustafa Kemal Atatürk ifadesi yok, Atatürk var." ifadelerini kullandı.

Usta, 28 maddenin neredeyse yüzde 99'una 'eyvallah' dediklerini, sadece iki konuda görüş bildirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biri kongre tarihi değişikliği. Bunun kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki sezon bitiyor mayıs ayında, kongre aralıkta. Yeni takım, yeni bir sitem kuruluyor, oyuncular alınıyor, harcamalar yapılıyor, arkadan yeni yönetim geliyor. Böyle bir düzen olmaz. Bir an önce kongre olsun, bitsin ki gelen yönetim ne yapacağına karar versin. Bir öncekinin son bakiyesi üstünden yürümek zorunda kalmasın. Bu tartışılabilir aralıkta mı yoksa sezon bittiğinde mi olsun? İçinde bulunduğum 1.5 yıldan sonra ısrarla ve inanarak ifade etmek isterim ki bunun doğru zamanı sezonun bittiği zamandır."





- "Bu kulüp yaşayamaz, olmaz böyle bir şey"





Kulübün ekonomik olarak kötü yönetildiğine işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un bugünkü hale düşmesinin yüzde 90-95 nedeni bu konudur. Yönetimler, dernekler tarafından seçilirler ama kulüpleri batıran dernekler değildir, bağlı şirketler kulübü bu hale getirirler. Sportif AŞ gibi... Trabzonspor'un sadece borsaya açık şirketi Sportif AŞ olduğu için bir sürü bağlı şirketinden sadece birisi. Onun uluslararası bağımsız denetçi kuruluşu var. Nereyi denetlettiriyoruz biz? Sportif AŞ'yi borsaya açık olduğu için ama bizim bir sürü şirketimiz var. Onun için 'derneğe bağlı şirketler altındaki bütün şirketlerin tamamını denetleyici kuruluşun denetimine sokmayı seçime girecek kişi bu tüzüğe göre vadetsin.' diye bir madde koyduk. Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu batıran denetlenmeyen o şirketlerdir."

Usta, bu konu başlığı altında 5 madde hazırladıklarını belirterek, bu maddelerde şirketlerin denetim yöntemlerinden finansal faaliyetlerini nasıl sürdürebileceklerine ve gelir borç dengesinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin görüşlerini de katılımcılara aktardı.

Önerdikleri bu maddenin uygulanması durumunda kulübün yıllık toplam borcunun, gelirinin 2,5 katını aşamayacağına dikkati çeken Usta, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz geldiğimizde Trabzonspor'un yıllık geliri yaklaşık 85-90 milyon, borcu ise 570-580 milyondu. 90 milyon ile 580'i kıyaslayın 7,5 kat, burası bitmiş. Şimdi biz diyoruz ki '90 milyon borcun varsa, 2.5 katı 180, 200 milyonu geçemezsin.' Sadece son bir yılda kur artışından gelen zararı 60 trilyon, faizden geleni de 60 trilyon, yıllık 120 trilyon Trabzonspor'un kaybı var. Trabzonspor'a aday olacakların tüzükteki bu maddelere uyacağını, bu maddeleri aşan miktardan sorumlu olacağını, bağımsız denetçi raporlarından ortaya çıkacak olan raporlara tabi olacağına ilişkin seçime katılmadan önce noterden evrak getirmeleri istenecek. Hadi bakalım, yeter, yeter çünkü biz de bu işin altından kalkamıyoruz. Hangi vicdan şuna razı gelebilir, 190 milyona gelir çıkmış, amortisman, kur farkları, faiz zararları 135 milyon. Ben, bunu bu hale getirmedim. Bu hale biz getirdik... Ama kulübümüz bu halde, bu kulüp yaşayamaz, olmaz böyle bir şey."





- "Şampiyon olunamadı diye vazgeçip gitmek doğru bir tutum değildir"





Usta, Trabzonspor'un her iddialı olduğu dönemde krizlerin doğru yönetilememesi dolayısıyla büyük bedeller ödediğine işaret ederek, 1995-96 ve 2004'de yaşanan olayları örnekleriyle anlattı.

Yöneticiliğin çok stresli olduğunu vurgulayan Usta, şampiyon olunamadı diye vazgeçip gitmenin doğru bir tutum olmadığını söyledi.

Usta, kendisinin de 50. yıl iddiasını ortaya koyduğunu anımsatarak, "Ben iddia koyduğum halde olamayabiliriz de. Bu başka bir şey, bunu kötü niyetli kimsenin kullanmasına da müsaade etmeyiz." dedi.

Aynı tür krizin 2011'de de yaşandığını belirten Usta, "Muhteşem bir kadro ile alem ne derse desin şampiyon olarak gördüğümüz Trabzonspor'umuz aynı krizi yaşadı, şampiyon olamadık. Şike oldu, hakkımızı çaldılar, şu oldu, bu oldu... Dün FIFA'daydım gelirken de şöyle bir kanaate kapıldım, öyle sonradan olmuyor bu işler, yedirmeyeceksin hakkını, zamanında yakalama şansın varsa alacaksın o şampiyonluğu bir şekilde, alman lazım. Büyüksen alacaksın, kaybetmeyeceksin." diye konuştu.





- "50. yıl baskısını iyi yöneteceğiz, kimse endişe etmesin"





Usta, 2011 sonrası takımın dağılma süreci ve yaşananlara dikkati çekerek, "Bizi kimse tuzağa düşürmesin ve kimse de endişe etmesin ki 50. yıl baskısını iyi yöneteceğiz, kimse endişe etmesin." değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor'un çok kötü süreçlerden geçtiğini kaydeden Usta, takımın 2015-2016 sezonunda küme düşmekten kurtulduğunu, bunun çok kolay gerçekleşmediğini kaydetti.

Usta, bu durumun en önemli nedeninin ekonomi olduğuna dikkati çekerek, kulübün yaşadığı güçlükleri ve futbolculara ödemelerinin FIFA, UEFA ve TFF'ye başvuruları üzerine yapılmak durumunda kalınması sürecini ve bunların ortaya çıkarttığı diğer sorunları anlattı.

"Hala 54 tane daha haciz var kapıda." ifadesini kullanan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kulübümüz büyük bir kulüptür, birazcık sportif başarı geldiğinde o büyüklüğünü hemen görüyoruz. İkinci devre gördük. İnşallah doğru işleri hep birlikte yapacağız. Biraz önce birisi watsapptan bir şey attı diyor ki 'İkinci devredeki Beşiktaş'ın puan durumu 33, Trabzonspor'un 31.' Ben de dedim ki 'Trabzonspor, ne ikinci devre seri olarak peş peşe aldığı puanlarda o kadar iyiydi, ne de son 3, 4 maçta çöktüğü kadar kötüdür.' Öyle bir anda hiçbir şey düzelmez, bir doğru yola girmeye başladık, daha az hata yaparak, daha iyi şeyler yaparak. Ekonomisini düzgün hale getirmeden, hayatta asla ve asla biz düzlüğe çıkamayacağız. Bu kulübü bir şekilde iyi yöneterek, çok uğraşarak hep birlikte iyi noktalara taşımak bizim görevimiz. Gelenler bu kurala göre kulübü yönetecekse gelsinler. Muharrem de olsa başka biri de olsa."

Tüzüğe ilişkin Trabzonspor'u sonuna kadar ilgilendiren en önemli maddenin mali konular olduğunu yineleyen bordo-mavili kulübün başkanı, "Sadece mali konularla ilgili bana bırakın, ben orayı yöneteyim gerisini ne istiyorsanız yapın. Söz veriyorum size şeref sözü, namus sözü. Tüzüğün içindeki bu maddelerin hiçbiri Trabzonspor'un geleceğini kurtarmaz, maddi konular hariç. Maddi konular yönetim olarak hassas olduğumuz konular, geri kalana ne istiyorsanız altına imza atmaya hazırız." dedi.





- "Altyapıya önümüzdeki sene için ciddi bir bütçe ayırdık"





Usta, kulübün üye yapısına ilişkin kurallarla ilgili de görüşlerini dile getirerek, altyapı konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor, 1461 Trabzon projesine 48 trilyon harcadı. Soruyorum şimdi ,1461 Trabzonspor'a ve Türkiye'ye hangi oyuncuları kattı? Altyapı takımları oyuncu yetiştirme yeridir. Bu konuya ilişkin Türkiye'deki sistemin değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili rapor hazırladık ve ilgili yerlere sunduk. Oyuncu yetiştiren altyapıya ihtiyaç var ve bu yönde çalışma yapılmasını istedim. Trabzonspor'un altyapı sorunu yok tek başına, Türkiye'nin altyapı sorunu var. Bunu başarmak için çırpınıyoruz. Bu sene Akyazı'daki stadın yanındaki bütün antrenman tesislerini ve orada A takım için yapılan binaların hepsini Kadir Özcan Tesisi'nin devam etmesi kaydıyla Trabzonspor'un altyapılarına veriyoruz. Altyapıya önümüzdeki sene için ciddi bir bütçe ayırdık."





- Trabzonspor'un FIFA'ya başvurusu





Dün FIFA'nın merkezine gittiğini Usta, "Şunu bir ayıralım, kamuoyunda biraz karışıyor şike var mıdır, yok mudur konusu. Şu an CAS'taki konumuz bu değildir. FIFA'ya da bunun için gitmiyoruz. Şike konusu kapanmıştır. 2010-2011 sezonunda hem UEFA hem CAS şike yapıldığını ve bunun asla değişmeyeceğini kesin bir karara bağlamıştır, bu konu kapandı. Artık Türkiye'de 'şike olmuş mudur olmamış mıdır?' diye bir konusu yok kimsenin ve Trabzonspor'un." dedi.

Usta, CAS'a ne için gittiklerini ise şu sözlerle anlattı:

"Biz UEFA'nın ve CAS'ın 'şike vardır' diye tescillemiş olduğu o sezonla ilgili TFF'nin Fenerbahçe'ye yaptırım uygulamaması nedeniyle, 'UEFA gel TFF'ye müdahale et.' diye gittik. O da dedi ki 'yetkim yok.' 'Şike yoktur.' demedi. Şike var, CAS da 'var' diyor, UEFA da 'var' diyor. 'Benim TFF'ye müdahale yetkim yok.' diyor. Biz o 'yetkim yoktur.' dediğini CAS'a götürdük. Dedik ki 'bunlar yetkim yok diyor, siz bakın.' Onlar da baktılar ki yetkileri yok. CAS'dan gelen de oydu ama kamuoyunda şöyle bir şey oluyor 'Trabzonspor'a bir cevap daha.' Bir cevap mevap yok. Biz, CAS'dan da bu karar çıktıktan sonra CAS'ı FIFA'ya götürmüyoruz, öyle bir yetki yok. Biz bu kararı münhasıran şimdi FIFA'ya götürüyoruz. Götürdüğümüz şey ne, FIFA Türkiye'de şike var mı yok mu değil, o konu bitti, kapandı. 'TFF'ye müdahale et, madem ki UEFA ve CAS Türkiye'de şike var' dedi, gereğini yaptır. Bunun için gidiyoruz."

Başvuru için önce İsviçre Federal Mahkemesine mi yoksa FIFA'ya mı gidilmeli konusunun netlik kazandığını belirten Usta, "Son karar her ikisine gidilebilir diye çıktı. Haliyle FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et Türkiye'de şikenin gereği yapılmamıştır.' diye gidiyoruz. Ben bütün Trabzonspor camiasından, Türk futbol kamuoyundan bu ikisinin ayrı bir şekilde doğru algılanmasını istiyorum." açıklamasında bulundu.

Muharrem Usta, herkesin ortak değeri olan en önemsedikleri maddenin yönetici sorumluluğu ve maddi kriterler olduğunun altını çizerek, "Eğer o maddi kriterler ve o sorumluluk maddesi gelsin Trabzonspor'un bir daha bu durumlara düşmesini torunlarımız dahi görmeyecektir. Türkiye'nin en güçlü, en iyi yönetilen kulübü olur, gelen hiç kimse buraya şu ya da bu ajandayla gelemez." şeklinde görüş belirtti.





- "Türk futbolunun ekonomik sorunlarının çözülmesine yardımcı olunuz"





Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise Türk futbolundaki ekonomik sorunlar, hakem hataları, kulüplerin transfer savurganlığı ve taraftar gruplarının yol açtığı sorunlara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kulüpler yasasının çıkması gerektiğini belirten Sürmen, yetkililere şöyle seslendi:

"Türk futbolunun yıllardır saklanan ve artık kokuşan ekonomik sorunlarının katlanarak uzamasına değil, çözülmesine yardımcı olunuz lütfen. Gerçek futbol adamları ve yöneticilerini futbol dünyasından soğutan ve uzaklaştıran nedenleri ortadan kaldırınız. Vakit geçirmeden acilen spor kulüpleri yasasını çıkarınız ve Türk futbolunu kişisel beklentilerinin aracı olarak kullanan, futboldan uzak kişilerin elinden kurtarınız."

Sürmen, Trabzonspor'un tüzük tadilatını yapıp 50. yıla yeni tüzükle girmesi gerektiğini ifade ederek, herkese 50. yılın birlik ve beraberlik içerisinde geçeceği mesajını verme görevi düştüğünü vurguladı.





- Kulübün ekonomik durumu





Denetleme Kurulu Raporuna göre, kulübün üye sayısı 25 bin 862 kişi.

Dernek ve bağlı şirketler olarak yerel mahkemelerde 42, FIFA ve CAS'ta 7, TFF'de 2, dernek hukuki ile ilgili 7, ceza davaları ile ilgili 2, icra takipleri ile ilgili 54 olmak üzere 114 dava dosyası bulunuyor.

Raporda, 1.11.2016-31.3.2017 tarihleri arasında dernek ve bağlı şirketlerin toplam gelirleri 107 milyon 784 bin 849 lira, giderleri ise 126 milyon 636 bin 467 lira olarak yer aldı.

Gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan tablolara göre, 31.3.2017 tarihi itibariyle 87 milyon 438 bin 429 kısa vadeli mevcutları, 356 milyon 494 bin 141 lira kısa vadeli borcu, 405 milyon 567 bin 265 lira uzun vadeli borcu olmak üzere toplam 762 bin 61 bin 406 lira borcu bulunuyor. Bu mevcut rakamlar sonucunda kulübün 674 milyon 622 bin 977 lira net borcu bulunmaktadır.

Divan başkanlığını Özer Atalay’ın yaptığı toplantıya, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kulübün eski yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda, divan kurulu üyeliğine seçilen 59 kişiye belgeleri verildi.