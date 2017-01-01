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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'de Giresunspor'u 2-1 yenerek ligde kalan Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, bundan sonraki süreçte hata yapmadan, profesyonel düşünceyi ortaya koyarak çalışılması gerektiğini söyledi.

Kalpar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, görevde bulunduğu 7 haftalık dönemde zorlu bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Özellikle Giresunspor karşısında çok stresli bir maç geçirdiklerini anlatan Kalpar, görevde bulunduğu sürede 13 puan toplayan oyuncularını tebrik etti.

Kümede kalma konusunda gösterilen başarının futbolculara ait olduğunu dile getiren Kalpar, "Gerçekten oyuncularımız sözlerini tuttu ve zoru başardık. Çok rahat top oynayamadık. Sebebi stresti ama ne olursa olsun sonuç lehimize kapandığı için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte mümkünse hata yapmadan, profesyonel düşünceyi ortaya koyarak çalışılması gerekiyor. Kazandığımız 3 puanla ligde kalma hakkı elde ettik, bunun için mutluyum." diye konuştu.





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise karşılaşmanın özellikle Büyükşehir Gaziantepspor açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Her iki takımı da tebrik ederek, bundan sonraki süreçte play-off maçlarına odaklanacaklarını anlatan İldiz, şöyle konuştu:

"Rakibimize bundan sonraki sezonda başarılar diliyoruz. Eskişehirspor ile oynayacağız. Play-off'a kalmak güzel ama final oynamak ve kazanmak istiyoruz. Yarın Giresun'da olacağız ve hemen Eskişehirspor maçına hazırlanacağız. Bizim hedefimiz belli ve o hedef doğrultusunda yolumuza ilerleyeceğiz."