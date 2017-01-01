Su yılanı avını yerken görüntülendi

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IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir su yılanının bataklıkta kurbağayı yemeye çalışması görüntülendi.

İlçeye bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki bataklık alanda bir su yılanının, kurbağayı yemeye çalışması vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Yukarı Çıyrıklı köyünde arazi kontrolü esnasında bataklık alanda su yılanının, ova kurbağasını avlarken görüntülendiğini belirtti.

Türkoğlu, "Besin zincirinin birer halkası olan bu canlılar arasındaki ilişki biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.

Su yılanının tehlike arz etmediği ve zehirsiz olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Kurbağalar doğadaki sinek ve böcekler ile beslenirken, yılanlar da kurbağalar ile beslenir, yırtıcı kuşlar ise yılanlarla beslenir. Doğal denge bu besin zincirinin devamlılığı sürebilir. Bu da ekosistemin devamlılığı açısından çok önemlidir. Bu fotoğraflanan olayda bunun en güzel, bariz örneğidir. Söz konusu yılanlar, rahatsız edilince hızla hareket edip, gözden kaybolurlar. Tehlike hissettiklerinde pis kokulu gaz çıkarırlar ve ağızlarını açarak, ölü taklidi yaparlar. Ormanlık, su kenarları, bataklık ve çayır arazilerde yaşarlar. Kurbağa ve semender birçok türü bulunan, nemli ve karanlık yerlerde barınan, yavaş hareket eden, boyu 25 santimetreyi bulabilen, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleyi andıran bir hayvan. Avını öldürmeden yutar. Yarı sucul olduklarından gündüzleri avlanırlar."





