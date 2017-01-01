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Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:14
Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin dört bir köşesinden Antal'ya gelen Harley Davidson tutkunları, Belek-Kemer arasında tur attı.

Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde bir araya gelen 200'ün üstünde Harley Davidson sahibi, Belek'ten başlayan ve Kemer ilçesindeki tarihi yerlerin gezilmesinin ardından, yine Belek'te sona eren motosiklet turuna katıldı.

Motosiklet tutkunları arasında yer alan eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tura katılan tüm motosikletçilerin trafik kurallarına uyarak, örnek olduklarını belirtti.

Önemli bir spor etkinliğini Antalya'da gerçekleştirdiklerini anlatan Tüzmen, "Türkiye'nin dört bir tarafından Harley'ciler bir araya geldi. Senelerdir devam eden ilişkilerimiz bir vefa noktasında sürüyor. Bir taraftan da vatandaşlarımızı trafik kurallarını izlemeye ve güzel sürüş yapmaya davet ediyoruz. Motosiklet sporu kurallara riayet edildiği zaman hiçbir tehlikesi olmayan spor dalı. Kuralsızlıklar ülkemizde çok sıkıntılar yaratıyor." diye konuştu.

Harley Davidson tutkunları Grup Lideri Alp Yakal ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'den ve Kıbrıs'tan 200'ün üzerinde motosikletçinin Antalya'ya geldiğini belirtti.

Belli hız limitini aşmadan grup sürüşü yaptıklarını kaydeden Yakal, şunları söyledi:

"Belli kuralları vardır. Kurallara uymayanlar aramızda süremez. Alkollü motora binmemiz kesinlikle yasak. Kasksız motora binmemiz kesinlikle yasak. Gerekli güvenlik tedbirlerini almadan hiç kimse motorun üzerine oturamaz. Oturan da bir daha sürüşe gelemez."

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