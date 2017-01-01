Antalya'da araç yangını

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ANTALYA (AA) - Antalya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde seyreden Burak Eryılmaz yönetimindeki 32 LS 916 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda alevlerin sardığı otomobile, sürücüsü ile çevredeki esnaf yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Sürücü Eryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışıklarına yaklaşırken yavaşladığını belirterek, "Araçtan önce benzin kokusunun geldiğini fark ettik. Nasıl olduğunu anlamadık, araçtan bir anda duman çıktı ve yandı." dedi.

Caddedeki trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.