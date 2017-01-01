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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor başlayan bir sezonda şu anda Avrupa kupalarının konuşuluyor olması bize ve oyuncularımıza büyük gurur veriyor." dedi.

Çalımbay, sahalarında Bursaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mutlaka galibiyetle bitirmeleri gereken bir maç oynadıklarını belirten Çalımbay, şöyle konuştu:

"Takımımın maçın başından sonuna kadar gösterdiği performanstan çok çok memnunum. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizim açımızda zor başlayan ve 'ne zaman küme düşecekler' denilen bir sezonda, Avrupa kupalarına katılmayı konuşuyorsak, bu gurur verici bir durum. Kalan iki maçı da kazanarak sezonu güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum."