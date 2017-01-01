GÜNCELLEME- Manisa'da bir çocuk evde ölü bulundu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk evlerinde ölü bulundu.

Ahmet Bedevi Mahallesi'nde ikamet eden anne Hüsniye Ş. tarafından Manisa Devlet Hastanesine getirilen 3 yaşındaki Mehmet Arda Ş'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ön incelemede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne, polise verdiği ifadesinde, çocuğu uyuduğu sırada kahvaltı için komşusuna gittiğini, döndüğünde evindeki eşyaların dağıtılmış olduğunu, oğlunun ise baygın vaziyette yattığını gördüğünü ve komşuların yardımıyla hastaneye gittiklerini söyledi.

Evde yapılan incelemede kapı ve pencerelerde zorlama izine rastlanmazken eşyaların 3 yaşındaki bir çocuğun yapamayacağı ölçüde dağıtıldığı, dolap ve televizyonların devrildiği saptandı. Evin önünde terk edilmiş bulunan hurda ve karton toplamada kullanılan çekçek arabası incelemeye alındı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, anne Hüsniye ile baba Halil İbrahim Ş'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.