ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME- Manisa'da bir çocuk evde ölü bulundu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:41

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk evlerinde ölü bulundu.

Ahmet Bedevi Mahallesi'nde ikamet eden anne Hüsniye Ş. tarafından Manisa Devlet Hastanesine getirilen 3 yaşındaki Mehmet Arda Ş'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ön incelemede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne, polise verdiği ifadesinde, çocuğu uyuduğu sırada kahvaltı için komşusuna gittiğini, döndüğünde evindeki eşyaların dağıtılmış olduğunu, oğlunun ise baygın vaziyette yattığını gördüğünü ve komşuların yardımıyla hastaneye gittiklerini söyledi.

Evde yapılan incelemede kapı ve pencerelerde zorlama izine rastlanmazken eşyaların 3 yaşındaki bir çocuğun yapamayacağı ölçüde dağıtıldığı, dolap ve televizyonların devrildiği saptandı. Evin önünde terk edilmiş bulunan hurda ve karton toplamada kullanılan çekçek arabası incelemeye alındı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, anne Hüsniye ile baba Halil İbrahim Ş'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Manisa'da bir çocuk evde ölü bulundu
YEREL

MANİSA'DA BİR ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU
Manisa'daki cinayet
YEREL

MANİSA'DAKİ CİNAYET
Yapılan işbirliğiyle otizm artık erken fark edilecek
YEREL

YAPILAN İŞBİRLİĞİYLE OTİZM ARTIK ERKEN FARK EDİLECEK
KYK'lı gençler ilkokul öğrencileriyle gönül bağı kurdu
YEREL

KYK'LI GENÇLER İLKOKUL ÖĞRENCİLERİYLE GÖNÜL BAĞI KURDU
Manisa'da cinayet
YEREL

MANİSA'DA CİNAYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (23 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (21 Mayıs 2017)