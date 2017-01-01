Maçın ardından

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BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, 4-0'lık Manisaspor galibiyetinin ardından, "Hedefe gidebilmemiz için nasıl oynanması gerekiyorsa bu gün de öyle oynadık ve galip gelmemiz için ne gerekiyorsa onu yaptık." dedi.

Çapa, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, lig başlamadan önce verdikleri sözü yerine getirdiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Her anlamda zor olan bir sezonu güzel tamamladıkları için memnuniyet duyduğunu ifade eden Çapa, "Ligde zaman zaman istediğimiz sonuçları alamadık ancak hep istediğimiz oyunu oynadık. Ligde 34 maç oynuyorsanız ya 4 yada 5 maç vardır beklentimizin altında olan. Diğer karşılaşmalar beklentimize yakın oldu." şeklinde konuştu.

Takımın 25 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 8 oyuncunun yer aldığını vurgulayan Çapa, şöyle devam etti:

"Bu bence çok önemli ve bu durum Boluspor'un geleceğini şekillendirecek. Bizim gibi hedefe giden bir takımda altyapıdan bu kadar sayıda oyuncusu olan yoktur diye düşünüyorum. Her fırsatta onlara şans vermeye çalıştık. Bu lige 18 hoca başladı ve 2 tanesi sezonu bitirebildi. Toplam sayıya baktığımız zaman 42 hoca çalışmış. Bu da çok önemli. Yönetimin bizi olan güveni ve bizim onlara olan inancımız ve güvenimiz sezon sonunda istediğimiz noktada olduk."

Boluspor'un 8 yıl aradan sonra tekrar play-off oynayacağını anlatan Çapa, 26 yıllık bir Süper Lig özleminin olduğunu, Süper Lig'e çıkmayı istediklerini sözlerine ekledi.





- Manisaspor cephesi





Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise şampiyon olan takımları kutladı.

Ligden düşen takımlara da geçmiş olsun dileyen Karafırtınalar, "Zor bir sezondu. Biz de burada çok zorluklar yaşadık. Uzun süre aşağıda kalma mücadelesi yaptık. Geçen hafta rahatladık." diye konuştu.

Boluspor karşılaşmasını rahat bir atmosferde oynadıklarını ifade eden Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki biz kazanalım. Geçen hafta oynayan aşağı yukarı 10 tane oyuncumuzu çeşitli sakatlıklardan dolayı buraya getiremedik. Ligi istediğimiz yerde bitirdik diyebiliriz Sezon için oyuncuları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene düşmeye değil, şampiyonluğa oynayan bir Manisaspor olur."







