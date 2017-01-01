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17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:51

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sanatçı Candan Erçetin verdiği konser ile müzikseverleri coşturdu.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat festivali, kortej yürüyüşünün ardından Candan Erçetin konseriyle devam etti.

Alanya Belediye binasının arkasındaki konserde Canan Erçetin, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında "Onlar Yanlış Biliyor" adlı parça, işitme engelliler için işaret diline çevrildi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatçıya üzerinde portresi bulunan su kabağı ile Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve bu yılki festivalin ana teması sevgiyi simgeleyen "Sevgi Taşı'' hediye etti.


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