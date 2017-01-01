Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalarak ikili averajla ligde kalan Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "11 puan geriden gelerek bu ligde kalma başarısı göstermiş bir takım yok. Bunu ilk defa biz başardık." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özköylü, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Samsunspor'a büyük katkı veren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a, Samsunspor Yönetim Kurulu'na ve futbolculara teşekkür eden Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımız da bize büyük katkı sağladı. Onların sayesinde kendi sahamız kalemiz oldu. Samsunspor, bu gerginliği ve stresi hak etmiyor. Çok önemli iş başardık. Bizden 3 belki 5 katı bütçeye kurulmuş takımlardan daha iyi başarı elde ettik. 11 puan geriden gelerek bu ligde kalma başarısı göstermiş bir takım yok. Bunu ilk defa biz başardık. Bu konuda çok mutlu ve gururluyum."





- Bandırmaspor cephesi





Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, küme düştükleri karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halis Özkahya'yı eleştirdi.

Futbolcularının son ana kadar savaştığını dile getiren Uğur, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın alınlarından öpüyorum. Müsabakayı kazanmak için gayret ettiler. Maçın sonucu itibarıyla küme düştük ama müsabakada verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçen 'kirli bir hakem' vardı. O da hakem Halis Özkahya. Ben kendisini kınıyorum. Biz 4-1 yenildiğimiz maçta dahi hakemi tebrik edecek kadar onurlu, yürekli insanlarız. MHK'ye sesleniyorum, 'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar.' Eğer beceremiyorsa gitsin başka bir iş yapsın."