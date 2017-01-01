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DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 34. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un teknik direktörü Kenan Atik, oyuncularının son dakikaya kadar mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Atik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Denizlispor'un onuruyla, gururuyla mücadele ettiğini belirtti.

Takımının ligdeki durumundan bahseden Atik, şunları kaydetti:

"Öncelikle oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar Göztepe ile başa baş oynadılar. Çok eksiğimiz vardı. Rakibe pozisyonlar verdik ama kimse mücadele etmediler, erkenden tatile girdiler diyemez. Göztepe iyi bir takım. Onlara play-off'ta başarılar diliyorum."





- Göztepe cephesi





Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise karşılaşmanın kendilerinin hakkı olduğunu, çok pozisyona girip değerlendiremediklerini ifade etti.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Vural, şöyle konuştu:

"Artık takımı çok iyi tanıyoruz. Kalan bölümde takımıma güveniyorum. Mutluyuz, verilen emeğin karşılığında en azından devam eden bir şansımız var. Bunu sonuna kadar taşıyıp Göztepe'yi bu sene Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bütün camiaya hayırlı olsun. İnşallah sonu gelir diyorum."