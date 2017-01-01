Denizli'deki cinsel taciz ve kız kaçırma iddiası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi kızları kaçırmaya çalıştıkları ve cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çamlaraltı Mahallesi'nde 14 Mayıs Pazar günü arkadaşları ile ders çalıştıktan sonra evine gitmeye çalışan G.T. VE S.Ş'yi kaçırmaya çalıştığı iddia edilen iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çamlaraltı Mahallesi'nde arkadaşları ile ders çalıştıktan sonra evine gitmeye çalışan G.T, sokakta iki kişi tarafından zorla bir araca bindirilip kaçırılmak istenmişti. Karate eğitimi alan G.T'nin karşı koyması sonrası zanlılar, plakasız otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıktan sonra aynı mahallede yaklaşık 20 dakika sonra da üniversite öğrencisi S.Ş'yi kaçırmaya çalışmıştı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine aynı araçla olay yerinden uzaklaşan zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kurulan özel ekip, MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyip kayıtlarda görülen sağ arka fren lambası yanmayan, plakasız aracın tespiti için 2 bine yakın aracı sorgulanmış, benzer 250 araç adreslerinde kontrol edilerek sahipleri incelenmişti.

Denizli ve ilçelerindeki sorgulamanın ardından şehir giriş ve çıkışlarındaki kayıtlar taranmış, 07 CFT 38 plakalı araç üzerinde yoğunlaştırılan çalışma sonucu, araç sahibinin Burdur'un Yeşilova ilçesinde ikamet ettiği tespit edilerek Denizli ve Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda çiftçilik yapan Oktay K. (24) ile garsonluk yapan Cem K. (24) gözaltına alınmıştı.