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Ali Özgentürk'ün 50. Sanat Yılı Adana'da kutlandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 00:16
Ali Özgentürk'ün 50. Sanat Yılı Adana'da kutlandı

ADANA (AA) - Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk'ün 50. Sanat Yılı, Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Etkinliğe sinema sanatçıları Türkan Şoray, Halil Ergün, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Cengiz Sezici, Suna Selen'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Seyhan Belediyesi'nin 2. Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında, Yaşar Kültür Merkezi'nde "Hayatı Sanata Adanan bir Adanalı" sloganıyla düzenlediği yönetmen Ali Özgentürk'ün 50. Sanat Yılı programında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oyuncular Türkan Şoray, Halil Ergün, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Cengiz Sezici, Suna Selen ve çok sayıda davetli yer aldı.

Seyhan Belediye Başkanı Karalar, burada yaptığı konuşmada, kentin kültür ve sanatın merkezi olduğunu, 50. Sanat Yılı etkinliğine ev sahipliği yapmaktan da büyük onur duyduklarını belirtti.

Kültürün ve sanatın Adanalının yaşamında ayrı bir yeri bulunduğunu anlatan Karalar, şöyle devam etti:

"Gerek sinemada gerekse de sanatın başka dallarında Adanamız önemli isimleri yetiştirmiştir. Bu da Adanalıların sanata bakış açısını gözler önüne sermektedir. Bu topraklardan yetişmiş önemli değerlerimiz vardır. Bu değerlerden biri de Ali Özgentürk'tür. Kendisinin Adanalı olmasından biz Adanalılar onur ve gurur duyuyoruz. Tabii böylesine önemli bir ismin '50. Sanat Yılı' etkinliğine ev sahipliği yapmak bize ayrı bir onur katmaktadır."

Özgentürk de kaleme aldığı ve yönettiği filmleri anımsatarak, "Bana böyle bir gece yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Anılarım hep gözümde canlandı. Ne güzel günler geçirmişiz. Böyle bir geceden sonra, bu kadar güzel kelimelerden sonra ölünür artık." diye konuştu.

Sinema sanatçısı Türkan Şoray da "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde Özgentürk ile yaşadığı hatıraları anımsatarak, "Bu gece çok güzel bir şey paylaşmak için buradayız. Ömrünü sinemaya adamış değerli sinemacı, değerli insan için buradayız. Ali Özgentürk demek, 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' demektir. Bu film bir mucizedir. Bu filmde her şey birbirini tamamladı. Ülkemizde bu filmi seyretmeyen yoktur. Kariyerimde böyle bir filmde oynadığım için çok gurur duyuyorum. O filmde oynamak benim için gurur vericiydi." dedi.

Öte yandan, Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği'nin ilk çalışması kapsamında, Özgentürk'ün film kayıtları, fotoğraf, mektup ve senaryo çalışmalarının yer aldığı bir sergi açıldı.

Etkinlik yarın "Hazal" ve "Bekçi" filmlerinin gösterimleri, Türkan Şoray ile Halil Ergün'ün katılacağı söyleşilerle devam edecek.

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