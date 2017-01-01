ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki 4. Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali kapsamında konser düzenlendi.
Serik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 4. Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Hande Yener, Serik ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda açık hava konserinde sahneye çıktı.
Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde Yener, iki saat sahnede kalarak, sevilen parçalarını seslendirdi.
Konser sonunda Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Yener'e plaket ve çiçek takdim etti.