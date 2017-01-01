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Kanseri yendi 20 yıl sonra nikah tazeledi

21 Mayıs 2017 Pazar, 00:25
Kanseri yendi 20 yıl sonra nikah tazeledi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, yakalandığı meme kanserini yenen iş kadını Tülay Baransel Kırık, 20 yıllık eşi Nurettin Kırık ile nikah tazeledi.

Türkiye'nin farklı illerinde, 0-6 yaş grubu çocuk ürünleri satan bir firmanın sahibi Tülay Baransel Kırık, iki yıl önce meme kanserine yakalandı.

Hastalık ile mücadele ederken umudunu kaybetmeyen ve Acıbadem Bodrum Hastanesi Onkoloji Merkezinde tedavisine başlanan Kırık, iki yıl sonunda kanseri atlattı.

Bu süreçte çok zor günler geçiren çift, Turgutreis Mahallesi'ndeki Swiss Bodrum Otel'de tekrar nikah masasına oturdu.

Törene, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile oyuncu Nejat İşler ve sinema sanatçısı Bahar Öztan'ın da aralarında olduğu, çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Mehmet Kocadon'un huzurunda nikah tazeleyen Kırık çifti, büyük mutluluk yaşadı. Çiftin nikah şahitliğini ise aile dostları oyuncu Nejat İşler ve Bodrum Acıbadem Hastanesi Direktörü Arzu Karataş yaptı.

- "Kanser hastalarına moral vermek için düzenledik"

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tülay Kırık, çok güzel bir gece yaşadıklarını söyledi.

Geceye çok yakın dostlarını çağırdıklarını belirten Kırık, "Bu gecenin geliri Pembe İzler Vakfına bağışlanacak. Yakalandığım hastalıktan sonra eşim hep yanımda oldu. Örnek bir eştir. Tüm kanser hastalarına moral vermek için nikah tazeledik. Umarım sesimizi herkes duyacak." dedi.

Hastalığı ani bir şekilde öğrendiğini ifade eden Kırık, şöyle konuştu:

"Hastalık süresince dostlarım hep yanımda oldu. Onlarla hayata güzel bakarak geçirdim. Kanser hastalarına moralli olmalarını öneriyorum. Hayat devam ediyor. Hayat üç gün. Tansiyondan da şekerden de ölebiliriz. Onun için hayat üç gün diyorum. Anı yaşayalım."

Kırık, düğününde Nejat İşler'in nikah şahitliği yapmasını, Haluk Levent'in de sahne almasını hayal ettiğini belirterek, iki arkadaşının da bu gece yanlarında olduğunu söyledi.

İş, sanat, spor ve siyaset hayatından birçok ünlü ismin davetli olduğu organizasyonda Haluk Levent sahne aldı.


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