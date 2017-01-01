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DÜZCE (AA) - Doğa Araştırmaları Sporları ve Kurtarma Derneği (DASK) ile Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Yunanistan, Filistin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün, KKTC, Cezayir, İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleriden gelen ve Batı Karadeniz'in güzelliklerini fotoğraflayan yaklaşık 300 fotoğrafçının eserleri Akçakoca Belediyesinin önünde sergilendi.

Programın açılış konuşmasını yapan DASK Başkanı Malik Bakır, 1989 yılında kurulan derneğin, o günden beri çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını, doğal ve kültürel alanlarda araştırmalar yaptığını söyledi.

Dernek olarak 21 yıldır doğa yarışmaları düzenlediklerini belirten Bakır, son olarak Akçakoca’da düzenledikleri yarışmada, kendilerine desteklerini esirgemeyen yerel yönetime ve halka teşekkür etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de, göreve geldiği günden beri ilçede fotoğrafçılık festivali düzenleme hayali bulunduğunu, bunun gerçekleşmesinin bu seneye nasip olduğunu dile getirerek, "Özellikle yurt içinden ve dışından çok sayıda profesyonel fotoğrafçıyı Akçakoca’da ağırlamak ve bu profesyoneller eliyle Akçakoca’yı görüntülemek de bizim için büyük bir mutluluktu." diye konuştu.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ise prestijli bir yarışmaya ilçe olarak ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, "Üç günden beri ilçemiz bir canlılık, bir hareketlilik kazandı. Biz Akçakoca olarak gelen misafirlerimizden çok memnun kaldık. Umarız onlar da bizden memnun kalmışlardır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Kuşlar" kategorisinde Akçakoca Kaymakamlığı Özel Ödülü'nü İlker Şahin, "Manzara" kategorisinde Akçakoca Belediyesi Özel Ödülü'nü Tuna Özata aldı. "Genel Doğa" kategorisinde Nimet Alp, "Makro Doğa" kategorisinde Dilek Kavrayış, "Yerel Yaşam" kategorisinde Yavuz Yaman birincilik kazandı.