Burdur'da "40 Yaş Üstü Halk Oyunları Yarışması"

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BURDUR (AA) - Burdur'da yöresel halk oyunlarına dikkati çekmek amacıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "40 Yaş Üstü Halk Oyunları Yarışması" düzenlendi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen yarışma öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra yöreye özgü sipsi dinletisi sunuldu.

Yarışmaya Burdur merkez, ilçelerden ve köylerden 9 halk oyunu ekibi katıldı. Ekipler, Teke yöresine özgü halk oyunlarını sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada ekipler, izleyicilerden büyük alkış topladı. 40 yaş üzerindeki folklorcular hakemlerden tam puan alabilmek için sahnede yöresel oyunları en iyi şekilde sergilemeye çalıştı.

MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, geleneksel değerlere sahip çıkılmasının önemli olduğunu söyledi.

Milletlerin varlıklarını, temel kültür birikimlerini sonraki kuşaklarına aktararak ispat ettiklerini ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oyunlarımızı, türkülerimizi, folklorumuzu, kültürümüzü, bizi bir arada tutan temel değerlerimizi yeni kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda üniversitelere ciddi roller düşüyor. Üniversite dediğimiz zaman bilim ileri derecede araştırmaların yapıldığı noktalar gibi düşünüyoruz ancak bu çok doğru değil. Üniversitelerin, kültürün ve bilimin her boyutunun araştırıldığı, irdelendiği, çalışıldığı müesseseler olarak da bilinmesi gerekiyor. Birçok kültürümüz zaman içerisinde yok oluyor. Bunların kayıt altına alınması, derlenmesi ve toplanması büyük önem ifade ediyor. Gelecek nesillere bugünkü kültürümüzü doğru aktaramazsak, gençlerimizin gelecekte nereye gideceğini, nasıl dünyayla karşılaşacaklarını bilemiyoruz. Bugün müzik kültürü dediğimizde gençlerimizi etkileyen popüler kültür ve müzik değerleri var. Bunlar olacak, bunlara elbette karşı çıkma şansımız yok ancak gücünü, kökünü kendi tarihinden, kültüründen, milli hasletlerinden alan varlığımız ile bunları bir araya getiremezsek bu gelecekte bizi ciddi sıkıntıların beklediği anlamına geliyor."

Yarışmada, Burdur Aziziye Avşar Halk Oyunları Ekibi birinci, Burdur Bahçeşehir Koleji Halk Oyunları Ekibi ikinci, Bucak Oğuzhan Halk Eğitim Oyunları Ekibi ise üçüncü oldu. Daha sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

