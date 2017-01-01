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Hatay'da sağanak

21 Mayıs 2017 Pazar, 01:47
Hatay'da sağanak

HATAY (AA) - Hatay'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan yağmur, akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Sağanağın etkisiyle merkez Antakya ilçesine bağlı Akevler, Esentepe, Altınçay ve Saraykent mahalleleri ile Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi'nde bazı iş yerini su bastı.

Tarihi Uzun Çarşı'daki esnaf, iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Çarşı içindeki bazı kaldırım taşları, sağanağın etkisiyle yerinden söküldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve iş makineleri, su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

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